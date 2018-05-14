Как прошел фестиваль воздухоплавания в Абинском районе

Мероприятие прошло с 11 по 13 мая в станице Шапсугской.

На поляне вековых дубов собрались сотни отдыхающих, а вот на небе — ни одного шара. Погода внесла свои коррективы в планы фестиваля. Оболочки аэростатов лежат на земле, газовые баллоны в машинах. Пилоты с грустными лицами каждые пять минут мониторят метеоситуацию.

— Вероятность полета составляет 90%. Ветер начинает стихать, но не так быстро, как бы нам хотелось.

Прогноз оптимистичный. Пока воздушные шары готовятся к небесному параду, зрителям некогда скучать. Энергичные танцы, песни и блюда кубанской кухни, приготовленные на костре и мангале, поднимают праздничное настроение. После сытного обеда — прогулки по лесу.

«Здесь уникальные природные ландшафты. На севере Абинского района протекает река Кубань, там степная зона. А если продвинуться дальше к югу, можно приблизиться к горам и лесной зоне. Там чистый воздух и много мест, где можно прогуляться», — рассказал глава Абинского района Петр Мироненко.

Прогуляться, порыбачить и даже грядки прополоть. В районе уже несколько лет подряд развивают сельский туризм. В поселке Ахтырский развернулся настоящий казачий уголок. «Чумацкий шлях» — место будто с открытки. С одной стороны — огромные ромашковые луга, с другой — пруд.

Отвлечься от городской суеты можно и в селе Светлогородском. Там есть пиратский островок Джека Воробья. На деревьях — экзотические животные. Также есть беседки с мангалами и гамаки.

И таких мест, где можно с удовольствием провести время, в Абинском районе еще много, в том числе и Шапсугская, где прошел фестиваль воздухоплавания.

Впереди всех был аэростат, уже вошедший в историю, — «Россия», копия того самого шара, на котором путешественник Федор Конюхов полетит в стратосферу осенью. Этот аппарат, хоть и меньше своего прототипа, — его объем всего 4 тыс. куб. м, но на фестивале он крупнейший.

«Я первый раз лечу на воздушном шаре, здесь очень шумно и жарко. Аэростат набирает высоту за считаные секунды. Мы оторвались от земли примерно на 30 м. Люди и предметы становятся все меньше и меньше, напоминают игрушечные», — поделилась корреспондент «Кубань 24» Вероника Стороженко.

Сильный ветер помешал полноценно взлететь. Воздушные шары привязали на специальные тросы в целях безопасности, но даже подъем на несколько десятков метров вызвал у отдыхающих шквал эмоций.

Смеркается, но зрители не уходят. От висящих в воздухе аэростатов размером с семиэтажные здания невозможно оторвать взгляд. Аэронавты говорят, что стоит лишь раз почувствовать высоту — и отказаться от полетов уже не получится.

«Я летаю и кайфую, чувствую себя счастливым», — сказал пилот Федерации воздухоплавания России Виталий Ненашев.

Три дня небо Шапсугской украшали разноцветные шары. Больше 100 человек сели в воздушную гондолу впервые, и уже мечтают о новом полете. Следующий фестиваль планируют осенью.

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