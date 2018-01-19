Как прошел первый день турнира памяти Ивана Поддубного в Краснодаре

Крупные международные соревнования по греко-римской борьбе стартовали 19 января во дворце спорта «Олимп».

«Сегодня трибуны «Олимпа» были заполнены на три четверти. Борьбу такого уровня краснодарцы еще не видели. Турнир памяти Ивана Поддубного проводится в 56-й раз и впервые проходит на кубанской земле, где великий силач прожил свои последние годы», — сообщил корреспондент «Кубань 24» Максим Герасин.

В этот раз организаторы приготовили спортсменам и зрителям ряд новшеств. Одним из них стал особый дизайн почетных грамот. Его придумали специально для турнира в Краснодаре. Автор — кубанский художник Тимофей Хоменко. Мастер спорта по греко-римской борьбе, он посвятил ей не одно свое произведение. Над эскизом грамоты пришлось работать несколько месяцев.

«Там есть лев, символ силы, и непобежденный Иван Поддубный. Есть титаны, борцы. То есть все, что необходимо для того, чтобы композиция была закончена», — рассказал Тимофей Хоменко.

На турнир памяти Поддубного приезжает большое количество титулованных спортсменов. Например, в составе кубинской делегации в Краснодар прилетел Михаин Лопес Нуньес. На его счету победы на трех Олимпиадах подряд — в Пекине, Лондоне и Рио. В столицу Кубани звездный кубинец ехал в качестве главного фаворита турнира в самом тяжелом весе, но выйти на ковер ему помешала травма. Пришлось занимать место на трибуне.

«В последний раз я был в России десять лет назад, тоже на этом турнире. Тогда я не смог победить. Потом приехать в вашу страну никак не удавалось. Я впервые смотрю этот турнир как зритель, и мне совсем не скучно. Во время схваток я даже не могу отвлечься. Меня целиком захватывает происходящее на ковре», — отметил Михаин Лопес Нуньес.

Кубинская команда оказалась на турнире второй по численности. Конечно же, после российской. Выбраться на первый серьезный старт в году удалось почти всем сильнейшим борцам России. Но жесткая конкуренция наблюдалась далеко не в каждом весе. Например, в категории до 77 кг двухкратный олимпийский чемпион Роман Власов на пути к полуфиналу выиграл все схватки досрочно и не оставил соперникам ни единого шанса. В других весовых категориях определить победителя было сложнее. На турнир памяти Поддубного приехало более 200 борцов из девяти стран. Кто-то открыл для себя Краснодар впервые, а для некоторых город давно не чужой.

«Краснодар для меня является городом, где я два раза выигрывал всероссийские соревнования в весе до 96 кг. Хороший город, хорошие спортсмены. Я вот смотрю, сейчас многие краснодарские ребята в полуфинале борются. Дай Бог им удачи», — сказал олимпийский чемпион Алексей Мишин.

На домашний турнир заявились 13 кубанских спортсменов. Пять из них вышли на ковер в первый соревновательный день. Проложить себе путь в полуфинал удалось только двум: Алан Остаев претендует на медали в весе до 87 кг, а Сергей Семенов — в категории до 130 кг. В отсутствие Лопеса Нуньеса именно бронзовый призер последней Олимпиады — главный претендент на победу. С другим россиянином Рафаэлем Цицуашвили в четвертьфинале он разобрался уверенно. Теперь его главные соперники на турнире — борцы из Кубы и Казахстана.

Самое интересное на турнире еще впереди: 20 и 21 января в «Олимпе» пройдут решающие схватки во всех десяти весовых категориях.

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