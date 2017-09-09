Как развивается услуга «Мототакси»

Все движется и развивается. То, что еще вчера находилась за горизонтом реальности, сегодня вполне осуществимо, а завтра – обыденно.

Услуги такси тоже развиваются, обрастают какими-то новшествами, а иногда появляются абсолютно революционные предложения. Одним из таких новшеств стало появление мототакси. Если вам не подходит данная услуга, то Аренда авто Краснодар — для Вас.

Современный ритм жизни требует всегда и везде быть вовремя. Но, как это сделать, если городские артерии колоссально перегружены? Мототакси может стать отличным выходом из положения в данной ситуации. Маневренность мотоцикла такова, что он может спокойно миновать самую протяженную пробку. Его скорость тоже будет важным помощником.

Кстати, вовсе не обязательно куда-либо опаздывать, чтобы воспользоваться услугами мототакси – достаточно просто захотеть испытать экстремальные чувства.

Мототакси: нюансы

Конечно, находясь внутри салона четырехколесного автомобиля, пассажир ощущает себя в куда большей безопасности, нежели находясь верхом на мотоцикле. По этой простой причине нужно отнестись к выбору такого извозчика с достаточно серьезной долей ответственности.

Фирма, предлагающая такую услугу, должна ставить безопасность клиента во главу угла. Водитель мотоцикла должен иметь права подходящей категории. Техническая исправность мототакси должна быть идеальной.

Защитная экипировка обязана присутствовать как у водителя «двухколесного болида», так и у пассажира с той лишь разницей, что пилот мотоцикла должен иметь полный комплект защиты, а пассажир хотя бы мотошлем качественного производства.

К подбору водителей для такого экзотичного вида такси предъявляются повышенные требования. Помимо прав, должен иметься опыт езды на мотоцикле от 5 лет. Человек, управляющий таким средством повышенной опасности, должен обладать хорошей реакцией и разумностью поведения. Героизм в такой работе не допустим.

О медосмотре тоже нужно упомянуть отдельно: он должен быть не менее, а может и более тщательным, чем у шоферов автотранспорта. Кристальная трезвость – одно из первейших требований.

Предложения услуг мототакси сегодня нередки. Без этого вида транспорта в городе чрезвычайно тяжело успевать к назначенному времени, особенно если речь идет о поездке в аэропорт или на вокзал. Плохо только одно: данный вид таксомоторных услуг является сезонным и допустим только в теплое время года, а не круглый год.