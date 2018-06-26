Многие люди думают, что для того, чтобы стать финансово свободными, вам нужно сэкономить большую сумму денег. Правда в том, что вы не можете сэкономить деньги, если у вас нет этих денег. Тем более, если наши расходы превышают доходы.

Спасение экономии и постоянное затягивание ремня не имеют никакого смысла. При увеличении дохода у нас есть шанс добиться финансовой свободы. Итак, как увеличить свой доход? Вы должны знать, что есть лучшие и худшие решения. Вы решаете, сколько вы зарабатываете. Сколько денег вы получаете равно стоимости, которую вы приносите на рынок.

Чем больше времени вы становитесь необходимым и удовлетворяете потребность, тем больше денег вы заработаете. Стоит также отметить, что вы, как управленец, можете в любое время рассмотреть возможность заказать услуги аутстаффинга на http://out-staffing.com.ua/autstaffing.

Забудьте о деньгах, пока вы не отдадите миру что-то от себя. Сначала вы даете, тогда вам платят за это. Сумма денег, которую вы заработаете = сумма ценностей, которую вы даете другим.

Вы можете найти компанию, которая не будет платить вам за время, проведенное на работе, а за результаты, которые вы достигнете. Если у вас в настоящее время есть работа, в которой вы получаете фиксированную зарплату или оплачиваете свое рабочее время, вы можете предложить своему боссу систему вознаграждения, которая позволит вам получать зарплату, по крайней мере, частично, на основе ваших результатов.

В своей полной работе выполняйте все задания быстрее, делайте больше. Будут замечены необычайные достижения — попытайтесь сделать что-то из другой области. Переход к управленческому положению дает вам очень высокие зарплаты. Если вы сделаете больше и станьте экспертом в своей области, у вас есть очень хороший шанс получить повышение.

Работая полный рабочий день, вы не можете контролировать налоги, взносы на социальное страхование, пенсионные. Когда вы работаете полный рабочий день, вы ограничены временем, энергией и здоровьем. Поэтому стань экспертом, работающим на себя.

Эксперт приносит пользу, поэтому он обычно зарабатывает много. Почему не все великие эксперты работают на себя? Следует помнить, что не каждый эксперт знает, как хорошо продать свои навыки, поэтому, повышая свою квалификацию, вы также должны помнить о навыках продаж, персональном бренде и т. д.