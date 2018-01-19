Как в Армавире отмечают праздник Крещения Господня

На водохранилище сегодня многолюдно. Среди людей полным-полно казаков-дружинников – меры безопасности заметно усилены. Да и спасатели МЧС на чеку и готовы оказать при необходимости помощь. Какой сегодня праздник? 19 января Крещение Господне или Богоявление.

Невзирая на то, что трижды окунуться в ледяную воду – скорее, традиция из народа, а не из церкви, большинство смельчаков не упускает такой возможности. Люди ныряют в надежде смыть грехи, очиститься и заручиться благодатью Святого Духа.

Перед освящением городского водоема, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора протоиерей Геннадий Волков обращается ко всем верующим. Он напоминает о значении великого праздника и поздравляет православных христиан.

Как правило, в эти дни бывают Крещенские морозы. Но не в этом году: воздух прогрелся на 1-2 градуса, дует ветер. Желающих окунуться армавирцев немало. Многие говорят, что и мороз их бы не испугал.

Тем, кто решился принять ледяную купель, городские власти вместе с Учебной авиационной базой организовали горячий ароматный чай с печеньем и пряниками. Правда, угоститься могут и другие желающие.

«Как заново родился» — так чувствуют себя рискнувшие приобщиться к народной традиции окунания на Крещение.