Как в Краснодаре спастись от жары

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оперативным службам перейти на особый режим работы. Сейчас в крае в круглосуточной готовности находятся более 20 отрядов «Кубань-СПАС» и сотрудники 35 пожарных частей.

«В целом в крае создана группировка сил и средств в количестве 2,6 тыс. человек, свыше 400 единиц техники. Это те силы и средства краевого муниципального звена, которые могут быть привлечены на территории края к тушению лесных и ландшафтных пожаров», — отметил первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

Экстремально высокие температуры будут держаться в крае два дня. Спасатели рекомендуют провести самый горячий день недели под кондиционерами и не выходить на улицу. В противном случае принять все меры, чтобы избежать солнечных и тепловых ударов.

Жара плохо сказывается на активности и мотивации. Мы быстрее устаем, а порой и вообще ничего не хотим делать. Летний зной, особенно кубанский, диктует свои правила.

В первую очередь необходим головной убор. Выходить на улицу без него опасно. Особенно это касается детей. Если у вас появились признаки перегрева: участился пульс, плывет в глазах, в первую очередь нужно зайти в любое прохладное помещение.

Но опасен не только солнечный удар. Под влиянием прямых лучей может развиться меланома — это рак кожи. Защищаться от солнца нужно постоянно. Но для того, чтобы выжить в жару, есть два простых правила. Первое — одежда должна быть светлых оттенков, второе — из натуральных тканей.

Онкологи Кубани ежегодно регистрируют около 5 тыс. новых пациентов, у которых обнаружены злокачественные опухоли. Стоит помнить, что если болезнь выявили на ранней стадии, то вылечить ее можно с вероятностью 90%.

«Родинка поменяла цвет, размер, она стала как-то беспокоить вас физически, появились неприятные ощущения, боль, дискомфорт. Это должно вас заставить обратиться к специалистам для того, чтобы они исключили либо подтвердили злокачественное образование», — сказал заместитель главного врача Краснодарского онкологического диспансера № 1 Сергей Шаров.

Часто можно увидеть, как жители купаются в фонтанах. Делать это категорически запрещено. Кроме того, что это не гигиенично, за такие водные процедуры на свежем воздухе вам выпишут штраф.

Штраф ждет и тех, кто решит искупаться в Кубани. Понятно, что жарко и очень хочется освежиться, но с течением и водоворотами главной реки края не справится и опытный пловец. Об этом спасатели рассказывают во всех школах региона. На этих занятиях детей так же учат, как помочь пострадавшим от жары.

«Учащиеся практически потренировались, как оказывать первую помощь пострадавшему на воде. На сегодняшний день мы уже провели обучение с 3 тыс. учеников», — отметил заместитель начальника управления гражданской защиты Краснодара Александр Рекун.

Чтобы освежиться, не рискуя своей жизнью, на территории парка имени 30-летия Победы работают три открытых бассейна, которые власти специально подготовили к летнему пляжному сезону. Здесь есть раздевалки, шезлонги. Чаши, что немаловажно, наполнены дезинфицированной водой. Работают эти искусственные акватории со вторника по воскресенье, с 10:00 до 19:00.

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