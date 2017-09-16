Как выбрать лучшее агентство недвижимости

Агенты по недвижимости способны предоставить помощь в аренде, купле или продажи недвижимого имущества профессионально и быстро. Однако стоит выбрать офис, который нас не подведет. О чем стоит помнить при его выборе и на что обратить внимание?

Вы хотите продать квартиру? Посмотрите, как составить договор. Так же дело обстоит в случае конкретного агента по недвижимости. Стоит выяснить, имеет ли он лицензию. В настоящее время лицензию агента по недвижимости имеют десятки тысяч человек. Агент, имеющий свидетельство о присвоении профессиональной лицензии, должен нам его предъявить. Также вы всегда можете выбрать квартиру в интернете, например, на сайте yalta-best.ru.

Важно! Свидетельство о присвоении профессиональной лицензии агента по недвижимости должно содержать номер лицензии. Второй очень важной задачей является убедиться, что риэлтор имеет страхование гражданской ответственности. Это необходимо в момент совершения ошибки через агента, например, когда клиент через агента купит квартиру, на которой стоит ипотека. Тогда клиент был бы в убытке, но благодаря политике OC агента есть шанс вернуть свои деньги.