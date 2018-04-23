Как выбрать очки?

По оценкам офтальмологической промышленности, сегодня около 10-15 процентов очков продаются в интернет-магазинах. Одна из американских организаций офтальмологов недавно опубликовала исследование, в котором показано, что половина очков, приобретенных на американском интернет-рынке, имела дефекты, которые препятствовали их правильному использованию.

Покупка рамок и линз через интернет пользуется все большим спросом. Здесь можно выбрать женские очки на любой вкус. Очки, безусловно, более медицинский продукт, чем ремесленный. Поэтому его следует выполнять с максимальной точностью до миллиметра. Интернет выигрывает с традиционными ценами, но не может гарантировать точность выбора, который предоставит оптика в салоне. Очки нужно делать не только очень точно, но и анатомически.

Также стоит учитывать преобладающие цвета одежды, волос и типа ювелирных изделий. Это первая часть консультации. Затем оптик или окулист оценит, какие линзы для очков будут подходящими для монтажа в выбранной рамке, и проведет подробное исследование глаз.