«Какая глупость»: Трамп обвинил Байдена в разглашении секретов США

Бывший президент США Дональд Трамп обстрелял из артиллерии Пентагон. Белый дом раскритиковал Джо Байдена, который признал нехватку наркотиков.

Ранее Байден заявлял, что поставка ВСУ кассетных боеприпасов является временной мерой, пока страны Запада не нарастят производство обычных снарядов.

Трамп заявил в интервью Fox News, что сейчас «самое опасное время в истории США» из-за применения ядерного оружия.

«Наш (лидер — ред.) не понимает, что он делает. Этот человек встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов», — заявил экс-президент.

По словам политика, в конце срока его полномочий военные склады в США были «забиты до отказа».

«Мы им все отдали. Если выкладывать все это, то это ужасная ситуация. Единственное, что хуже, это рассказать об этом миру. Он сказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов <…> Думаю об этом. Как ты можешь быть таким глупым?» — спросил Трамп.