Какие главы государств были привлечены к международной уголовной ответственности?

Владимир Путин стал седьмым главой государства, обвиненным в международном преступлении. Обвинения глав государств Международным уголовным судом (МУС) редки. На сегодняшний день двое глав государств, обвиняемых в международных преступлениях, оправданы, двое скончались до вынесения приговора, ожидается, что еще один предстанет перед судом.

Первым главой стал президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо государства, которое предстанет перед Международным уголовным судом в 2011 году. Его обвинили в совершении преступлений против человечности во время вооруженного конфликта в стране в 2010-2011 годах. Но в 2019 году Гбагбо был оправдан.

Ухуру Кениата, будущего президента Кении, обвинили в совершении преступлений против человечности во время политического кризиса в стране в 2007-2008 годах. Эти обвинения были сняты с него в декабре 2014 года из-за отсутствия доказательств.

Президент Судана Омар аль-Башир находится под стражей в своей стране с 2019 года и, как ожидается, будет экстрадирован в Гаагу. Его обвиняют в организации и проведении геноцида трех этнических групп среди населения Дарфура.

В 2011 году МУС выдал ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Но сделать это не успели – через четыре месяца Каддафи был убит Национальным переходным советом.

Президент Либерии Чарльз Тейлор стал первым главой государства, приговоренным к тюремному заключению. Он был признан виновным в пособничестве и подстрекательстве к совершению военных преступлений и соучастии в преступлениях против человечности. В 2012 году суд приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюрьмы.

Бывший президент Сербии Слободан Милошевич скончался в тюрьме ООН в Гааге до вынесения приговора.