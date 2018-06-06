Какие народные средства спасают от комаров

Кроме микробиологических средств защиты, созданных учеными, есть проверенные народные рецепты. Они доступны каждому.

Отпугнуть кровопийц помогут эфирные масла чайного дерева, эвкалипта или герани. Достаточно пропитать ими салфетку и на ночь класть рядом с кроватью. Также можно самому сделать домашний фумигатор. Для этого подойдет гвоздика. Бутоны этой пряности нужно вставить в дольку лимона. Менее резкий, но тоже вкусный запах создаст и убережет от насекомых пакетик ванилина. Его даже можно нанести на кожу.

Боятся комары и таких растений, как полынь, валериана и пырей. Хорошо помогает отвар из этих трав. Мяту и лаванду нужно просто засушить. Природные букеты лучше поставить на подоконник или у входной двери — и про пищащих кровопийц можно забыть.

Народные средства от комаров:

Эфирные масла

Гвоздика с лимоном

Ванилин

Травы

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