Каким должен быть дом, комфортный для жизни

Чем выше здание, тем больше человек будет использовать его вход, лестничные клетки, лифты, и тем больше они будут подвержены разрушению и загрязнению. Низкое здание (с меньшим числом этажей) может быть высокая плата за вечное пользование землей (рассчитанные на одну квартиру), на котором стоит.

Обратите внимание на то, есть ли в доме лифт. Ответ на этот вопрос имеет значение только для квартир на первом этаже. В соответствии с правилами, если здание имеет пять или более этажей, лифт должен быть. Если лифта нет, то квартиры на третьем и верхних этажах уже труднодоступны. Особенно для пожилых людей, для которых даже первый и второй этаж может оказаться значительным препятствием. Если вы ищете качество, то обратите внимание на проекты домов из пеноблоков от архитектурного бюро Дом4м.

Очень важной особенностью каждой квартиры является то, как ее поверхность разделена на отдельные комнаты и кухню, ванную комнату и прихожую. Короче говоря, мы говорим о распределении квартиры. Квартира в хорошем расположении – это большой плюс. Если к какой-то комнате можно дойти, только пройдя через другую, то в небольших, двух — или трехкомнатных квартирах — это недостаток. Лучшую планировку, как правило, имеют квартиры, занимающие участок, близкий к квадрату. Как правило, чем больше эта область отличается от этой формы, тем сложнее создать хорошее распределение. Планировку жилья иногда можно изменить. Однако это требует значительных финансовых затрат и не всегда возможно, потому что не каждую стену в квартире можно передвинуть или снести.