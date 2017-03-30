Какое наказание грозит за нарушения в лесу

Зачастую лесные пожары — дело рук человека. За брошенный окурок, непотушенный костер или подожженную траву придется понести наказание.

За разведение огня в неположенном месте в лесу грозит штраф до 3 тыс. рублей. За выжигание лесной подстилки, сухой травы или хвороста придется заплатить на 1 тыс. рублей больше. Если вы спровоцировали пожар, заплатить предстоит 5 тыс. рублей.

Также каждый должен помнить, что в лесу нельзя вырубать деревья. Несанкционированная рубка может обернуться крупным штрафом. Если причинен большой ущерб, то виновника лишат свободы. Не стоит в лесу и охотиться. За это тоже можно попасть в тюрьму. За неубранный мусор в лесу грозит штраф до 5 тыс. рублей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Наказания за нарушения в лесу

Пожар — 3-5 тыс. рублей

Вырубка деревьев — 500 тыс. рублей, 2 года тюрьмы

Незаконная охота — 200 тыс. рублей, 6 месяцев тюрьмы

Мусор — 1- 5 тыс. рублей

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