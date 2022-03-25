Какой должна быть школьная мебель?

Парты, стулья, столы, оборудование для лабораторий и мастерских изготавливаются по новейшим технологиям производства, используются безопасные и долговечные материалы. Школьная мебель соответствует стандартам ГОСТ 22046 — 2002, где прописаны технические условия. Размеры, типы наушников для тренировок, требования к ним содержатся в тексте ГОСТ 5694 — 1993, такой мебелью вас обеспечит компания «Учебный мир» у них есть вся необходимая мебель для школ .

Виды школьной мебели.

Мебель, используемая для организации учебного процесса, отличается размерами, функциональностью, дизайном, материалом изготовления.

Основная школьная мебель:

Ось. На первый взгляд ученики и учителя рисуют или пишут, чтобы объяснить информацию, которую они изучают.

Письменный стол. В конструкции сочетаются стол и скамья для одного или двух учеников. Комплект чаще всего используется в дошкольных или общеобразовательных учреждениях.

Стул. Отличие от табурета — наличие спинки, от кресла — пониженная комфортность. Стулья доступны с подлокотниками или без них.

Стол учителя. Существуют стандартные письменные или специализированные конструкции. Есть варианты на металлическом или деревянном каркасе, с надстройками, нишами, ящиками и шкафчиками.

Имеются мастерские группы, гардероб, столовая мебель. Купить гарнитуры для библиотек, переговорных комнат. Наглядные пособия и учебные экспонаты размещают на стеллажах, открытых и закрытых полках, в шкафах.

В мастерских устанавливают верстаки, в компьютерных классах устанавливают специальные столы, в кабинетах химии парты подключают к водопроводу. Используются и универсальные варианты мебели, например, диваны для учительской, зоны отдыха.

По стандартным правилам эксплуатации ученические столы должны служить не менее 10 лет, а стулья не менее 5 лет. Стеллажи, полки рассчитаны на работу 20 лет.