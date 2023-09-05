Какой едой Путин угостил Эрдогана?

Объявлено обеденное меню встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

В меню две закуски, суп, два горячих блюда и десерт. Например, президента Турции угощали салатом из огурцов и авокадо из полукопченой форели, барабулкой (рыбой) с помидорами и кукурузой, харчо (грузинским супом) из говядины и кефалью (разновидность мелкой морской рыбы) с овощами или баранья ножка на гриле с пюре, а к десерту подается десерт «Птичье молоко». На стол также были поданы два сорта русского вина.