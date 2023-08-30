Каков порядок бесплатного входа граждан Узбекистана до 18 лет на объекты культуры?

Об этом на брифинге, прошедшем в АОКА, дала подробную информацию руководитель информационной службы Агентства культурного наследия Мохинур Имомова:

🌟В рамках проводимой «Недели музеев» 2-8 сентября каждого года;

пропускают в учреждения бесплатно.

При этом посещающие дети до 18 лет должны предъявить паспорта или удостоверения личности, подтверждающие дату рождения, в кассе соответствующих объектов.

Свободный доступ включенных посетителей к обслуживанию объектов, включая экскурсионное обслуживание, осуществляется в общем порядке, установленном для посетителей. необходимо предоставить персональные данные администрации объекта в письменной форме не позднее, чем за 3 дня.

До двух ответственных лиц, сопровождающих группы молодых путешественников, разрешен свободный доступ на объекты.