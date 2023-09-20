Каковы были результаты соглашения в Карабахе?

Результаты соглашения в Карабахе:

— Армия обороны Нагорного Карабаха будет полностью расформирована и разоружена;

— С с территории Карабаха будет вывезена и утилизирована тяжелая военная техника и вооружение;

— реинтеграция, навязанная Азербайджаном, обеспечивающая права и безопасность карабахских армян, а также в рамках Конституции Азербайджана. Вопросы обеспечения образа жизни народа Карабаха в соответствии с достигнутым соглашением будут обсуждены на встрече представителей местного армянского населения и представителей центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится 21 сентября 2023 года в городе Евлахе, и на последующих встречах.