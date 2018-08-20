«Калашников» представил новый автомат АК‐308

Первый опытный образец нового оружия концерн представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения.

Вместимость магазина нового автомата — 20 патронов, масса оружия с пустым магазином — 4,3 кг, общая длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможна установка штык-ножа, сообщает телеканал «360».

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