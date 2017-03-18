Калининский район принял эстафету «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи»

Флаг Всекубанской акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи!» принял Калининский район.

Спортивный праздник прошел 18 марта в детско-юношеской спортивной школе станицы Калининской. Муниципалитет стал 17-й территорией края, принявшей эстафету.

Участников торжества приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Роман Зарубин, глава Калининского района Виктор Кузьминов и ветеран кубанского футбола, мастер спорта СССР Александр Семенюков.

Флаг акции торжественно передала муниципалитету член сборной команды Краснодарского края по женскому футболу Алена Ткачева.

«Акция, прежде всего, направлена на популяризацию спорта и на обмен опытом между поколениями», — отметил Зарубин.

В рамках праздника состоялся парад с участием воспитанников спортивных школ и всех поселений Калининского района, продолжилось мероприятие матчем по мини-футболу.

Акция стартовала в апреле 2016 года в Ейском районе. Она пройдет во всех 44 муниципальных образованиях края и завершится в мае 2018 года в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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