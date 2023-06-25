Камаля Гылычдороглу могут приговорить к 110 годам лишения свободы

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдороглу, участвовавший в президентских выборах 2023 года, может быть арестован в рамках расследования по 28 выдвинутым против него обвинениям, сообщает телеканал Cumhuriyet. .

Телеканал пояснил, что Кылычдароглу не мог принимать участие в парламентских выборах, которые проходили в то же время, поскольку он был кандидатом в президенты, и в результате его лишили депутатская неприкосновенность.

По данным телеканала, Кылычдароглу может быть приговорен в общей сложности к 110 годам лишения свободы. Большинство обвинений в адрес лидера оппозиции связаны с оскорблением действующего президента Эрдогана.

В то же время ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что, по мнению турецких политологов, лидер оппозиции вряд ли будет привлечены к ответственности, так как это может привести к дестабилизации политической ситуации в стране.

Президентские выборы в Турции прошли в середине мая 2023 года. В первом туре Эрдоган получил 49,35 процента голосов, а Кылычдароглу — 45 процентов. Эрдогану для победы требовалось более 50 процентов голосов, поэтому был проведен второй тур, итоги которого подвела Центральная избирательная комиссия Турции 28 мая. Эрдоган победил, набрав 52,14% голосов, а Киличдароглу — 47,86%.