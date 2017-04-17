Камера хранения на вокзале Краснодар-1 оказалась самостроем

На вокзале Краснодар-1 в апреле судебные приставы добились сноса самовольно построенной камеры хранения.

Взыскателем в рамках исполнительного производства выступил филиал ОАО «РЖД», а должником – АО «Кубаньпассажиравтосервис». Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о сносе самовольно построенного объекта — камеры хранения площадью 58,5 кв. м. Исполнительное производство было возбуждено в этом году, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Работы по сносу производили за счет взыскателя. Контроль за демонтажем постройки осуществлял судебный пристав-исполнитель.

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