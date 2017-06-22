Камерун в матче Кубка конфедераций сыграл вничью с Австралией

Встреча 2-го тура Кубка конфедераций в группе В, которая прошла в Санкт-Петербурге 22 июня, завершилась со счетом 1:1.

В добавленное время в конце первого тайма счет открыла сборная Камеруна. Андре-Франк Ангисса забил в дальний угол ворот австралийцев. На 60-й минуте Марк Миллагэн сравнял счет, реализовав пенальти в левый нижний угол. До конца встречи больше никто не забил.

По результатам матча у сборных Камеруна и Австралии в активе по одному набранному баллу.

Австралийцы 25 июня сыграют с чилийцами в Москве, а Камерун — с Германией в Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу 21 июня проиграла национальной команде Португалии со счетом 1:0.

Полное расписание матчей Кубка конфедераций смотрите здесь.

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