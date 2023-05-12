Канада прекратила добычу нефти и газа

Лесные пожары в канадской провинции Альберта заставили местных производителей энергии закрыть не менее 280 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.

что составляет более 3% производства.

Также Ежедневный экспорт природного газа Канады в США упал до 6,7 млрд кубометров из-за лесного пожара, что является самым низким показателем с апреля 2021 года. На данный момент число эвакуированных из-за стихии людей достигло 30 тысяч.

Напоминаем, что ранее в Канаде сообщалось о введении чрезвычайного положения из-за лесных пожаров. Около 25 000 жителей провинции Альберта бежали от более чем 100 лесных пожаров и покинули свои дома.

Для справки, Канада занимает четвертое место в мире по добыче нефти. Около 80% нефти в стране поступает из Альберты