Бизнесмен Вивек Рамасвами, кандидат в президенты от Республиканской партии США, пообещал признать оккупированные украинские территории частью России в обмен на вывод российских войск, отменить санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО. если он будет избран главой государства в 2024 году.

“Я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я сделаю это. отменить санкции и вернуть Россию на мировой рынок”, – написал Рамасвами в американском журнале Conservative.

Как отметил кандидат в президенты США, «хорошее соглашение требует, чтобы от него выиграли все стороны». По словам Рамасвами, чем дольше продлится война в Украине, тем очевиднее станет “единый победитель”, которого он называет Китаем.

“Я поеду в Москву в 2025 году. Я принесу мир в Украину, мы единственные условия, о которых мы должны заботиться, — это условия, которые ставят интересы Америки на первое место», — добавил республиканец.

Рамасвами сказал, что подход США к Китаю был «глупым» и «неправильным». Политика «Гри» привела Пекин к лидерству. и Москву сотрудничать в направлении, которое «опасно» для Вашингтона.