Кандидат в президенты США рассказал, как он видит окончание войны в Украине

Один из оппонентов Дональда Трампа, кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами рассказал о том, как он планирует завершить войну в Украине.

Он уточнил, что в данном случае речь не о поражении России, а о победе США. Рамасвами считает правильным окончание войны на условиях Российской Федерации.

По мнению Рамасвами, российско-китайский военный союз представляет военную угрозу для США, а отношения США с Украиной делает Россию «Китай в свои объятия. Это то, что его пугает больше всего, и поэтому Россия не обязательно проигрывает войну на Украине. В первую очередь для него важна безопасность США.

Рамасвами также заявил, что, по его мнению, следует пойти на уступки президенту России Владимиру Путину на территории Украины: «Я замораживаю нынешние линии контроля, которые оставляют часть Донбасса под контролем России. Я бы также пообещал, что НАТО не примет Украину в альянс. Наша цель — не поражение Путина, наша цель — победа Америки».