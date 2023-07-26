Кандидат в президенты стал проректором Ташкентского финансового института

Нарзулло Наимович Обломурадов решением наблюдательного совета Ташкентского финансового института, по научной работе и инновациям этого вуза был назначен проректором Об этом сообщается на сайте вуза.

Нарзулло Обломуродов (1975 г.р.) окончил Ташкентский университет мировой экономики и дипломатии в 1996 году и Бирмингемский университет (Великобритания) в 2000 году. Кандидат экономических наук, доцент.

В последние годы возглавлял отдел мониторинга и координации Народного лобби Президента Республики Узбекистан, был первым заместителем председателя Государственного комитета экологии и охраны окружающей среды (назначен в 2020 г.), председателем Экологической партии Узбекистана (избран в 2021 г.).

На выборах в октябре 2021 г. О. выдвигался на пост президента Узбекистана и в итоге получил 4. 1 процент голосов. В декабре того же года стал председателем Госкомэкологии.