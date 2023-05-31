Кандидатура Шавката Миромоновича Мирзиёева поддержана на внеочередной 8-й сессии УзМТДП

Даша 31.05.2023 В мире

31 мая состоялся внеочередной 8-й сейд демократической партии «Национальное возрождение».

В нем делегаты съезда выдвинули Шавката Миромоновича Мирзиёева, лидера государства, доказавшего свою преданность и патриотизм нации и Родине, фактически обеспечивающего подъем нации на пост президента Республики Узбекистан, Демократической партии «Национальное возрождение» Либерально-демократической партии Узбекистана, пришли к единодушному мнению о своей поддержке вместе со своей партией.

Определен ряд задач по поддержке кандидата в ходе предвыборной кампании в Жогорку Кенеше.

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