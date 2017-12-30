Кандидаты в президенты РФ собрали в избирательные фонды 40,5 млн рублей

Центризбирком опубликовал первые сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов.

По данным на 27 декабря, на избирательные счета поступило около 40,5 млн рублей. Из них потрачено около 13 млн рублей.

Размер избирательного фонда не может превышать 400 млн рублей. Кандидаты на эти деньги могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию.

Материалы основаны на данных Сбербанка, в котором кандидаты открывают свои избирательные счета, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На выборы планируют пригласить наблюдателей из 100 стран.

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