Кандидаты в президенты России получили эфирное время для агитации на телеканале «Кубань 24»

В крайизбиркоме 14 февраля распределили бесплатное эфирное время на краевых телерадиокомпаниях.

Его получили все восемь претендентов. Порядок трансляции предвыборных материалов определила жеребьевка: конверты тянули представители партий и самовыдвиженца. Предвыборную агитацию будут вести в будние дни.

«Проводимая жеребьевка позволит всем кандидатам получить равный доступ к телеканалу «Кубань 24» и радиостанции «Первое радио Кубани». В течение ближайших четырех недель почти каждый день вы сможете наблюдать ролики кандидатов», — рассказала программный директор телеканала «Кубань 24» Инна Неудачная.

«Между партиями и кандидатами распределяется 510 минут: 1/3 отводится на агитационные мероприятия политических партий, 1/2 — на совместные агитационные мероприятия, так называемые дебаты», — пояснила секретарь избирательной комиссии Краснодарского края Наталья Турищева.

Жеребьевка для распределения площади в печатной прессе прошла накануне, агитация там по закону необязательная и платная.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта. На официальном сайте Центризбиркома России есть раздел «Найди свой избирательный участок», где можно узнать его номер и адрес.

В Краснодарском крае в марте откроют почти 3 тыс. избирательных участков. В регионе открыли 61 пункт приема заявлений для голосования не по месту прописки. К выборам подготовят 3 тыс. общественных наблюдателей.

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Выборы президента России

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