Каневской район принял «Эстафету памяти»

Передача лампады с горящей свечой 19 апреля прошла на площади Победы.
Краевая патриотическая акция стартовала в феврале этого года в Новороссийске, на юбилейной «Бескозырке». Сборные отряды постов № 1 передают лампаду от одного района другому, свеча уже побывала в 28 муниципалитетах.
«Эстафета памяти» посвящена 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Горящую свечу участники акции воспринимают как символ памяти о том, что пережили ради мира деды и прадеды.
«Мой прадед Петр Иванович Козлов со своими товарищами взял в плен около 15 генералов. Он был награжден самим Рокоссовским. Лично я не знал дедушку, но много слышал о нем. Он был вписан в имена вечных в книге», — рассказал кадет школы №1 станицы Каневской Андрей Пеньевской.
«Каждая семья на Кубани в годы Великой Отечественной войны потеряла близких, родных, бабушек, дедушек. Наша задача — чтобы каждый молодой человек знал и помнил не только историю своей страны, но и историю своей семьи. Воспитание гражданина и патриота начинается в первую очередь с семьи», — считает руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Кубани Игорь Калинин.
Несколько дней лампада будет храниться в местном храме, потом ее торжественно передадут в Приморско-Ахтарск. Последним эстафету примет Краснодар. Акция завершится 22 июня, в День памяти и скорби.
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75 лет освобождению Кубани
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