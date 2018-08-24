Капитан ФК «Краснодар» поддержал идею отменить статус легионеров для белорусов

Министерство спорта РФ 23 августа предложило внести соответствующие поправки.

«Я давно говорил, что белорусы — это те люди, которые максимально близки и по менталитету, и по духу к россиянам, поэтому я до сих пор не понимал, почему мы до сих пор легионеры. Белорусских футболистов сейчас не очень много играет в России, поэтому никакой опасности в том, что они займут места россиян, нет, и мы не атакуем какой-то рынок. Во всяком случае, когда бразильцы становятся русскими, не зная языка по большей части, это более странно», — заявил защитник «Краснодара» и сборной Беларуси Александр Мартынович.

Он отметил, что было бы здорово, если белорусов перестали считать легионерами и что для них это было бы победой.

Ведомство предлагает в качестве исключения не распространять ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные России по футболу, если они являются гражданами Союзного государства России и Беларуси.

Сейчас в чемпионате России по футболу действует лимит по схеме «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранцев, сообщает ТАСС.

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