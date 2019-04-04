Капитан ХК «Сочи» Никита Щитов продлил контракт с командой

Соглашение рассчитано на один год.

Никита Щитов провел в составе «леопардов» четыре неполных сезона, отыграв 173 матча.

В регулярном чемпионате Щитов принял участие в 44 играх, в которых сумел трижды поразить ворота соперников и четыре раза ассистировать своим партнерам.

Концовку сезона капитан сочинцев пропустил из-за травмы, полученной 7 января в домашней встрече с «Сибирью», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-порта «Кубань 24», ХК «Сочи» продлил контракты с вратарем Шишкиным и защитником Мальцевым.