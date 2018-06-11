Капитан сборной Испании поблагодарил за граффити с его портретом в Краснодаре

Серхио Рамос выложил фотографию рисунка в свой аккаунт в Instagram.

«Спасибо», — подписал снимок Серхио Рамос.

Также он загрузил видео процесса создания граффити.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса выполнил художник Тимур Абдулаев на девятиэтажке по улице Школьной, 15/2.

Сборная Испании назвала стадион ФК «Краснодар» прекрасным Колизеем. Команда прилетела в Краснодар 7 июня. Мэр Евгений Первышов пожелал команде хороших впечатлений от столицы Кубани.

Испанцы привезли в Краснодар хамон и пармезан.

Сборная Испании по футболу на матче в Краснодаре 9 июня вырвала победу у Туниса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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