Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист: замечательно снова быть в России

Сборная Швеции в Сочи 22 июня начала подготовку к игре против Германии.

На предматчевой пресс-конференции капитан скандинавов Андреас Гранквист отметил условия, в которых его сборная базируется во время турнира. Шведы в качестве тренировочной базы выбрали Геленджик.

«Мне очень нравится в Геленджике. Здесь прекрасные тренировочные площадки, фантастическая гостиница, великолепные тренировочные условия. Мы очень надеемся, что мы задержимся здесь надолго и у нас впереди будет много матчей. Замечательно снова быть в России, я провел здесь пять лет в футбольном клубе «Краснодар»», — цитирует футболиста корреспондент «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гол экс-капитана ФК «Краснодар» Андреаса Гранкиста помог сборной Швеции победить Южную Корею в первом матче группового этапа ЧМ.

Андреас Гранквист вошел в состав сборной Швеции на ЧМ-2018. Футболист 13 мая провел в составе «Краснодара» последний матч. Также в национальную команду вызвали полузащитника «быков» Виктора Классона.

Матч между сборными Германии и Швеции пройдет в Сочи 23 июня.

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