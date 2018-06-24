Капитан сборной Туниса поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018

Капитан сборной Туниса Вахби Хазри в июне заявил о том, что чемпионат мира по футболу в России организован исключительно хорошо.

Во время турнира тунисцы тренируется на стадионе спортивного комплекса «Строитель» в поселке Селятино Московской области. Команда в рамках группы G провела матчи в Волгограде с англичанами (18 июня, 1:2) и на московском стадионе «Спартак» с бельгийцами (23 июня, 2:5). После этого тунисцы лишились шансов на попадание в плей-офф турнира.

«Да, мы не смогли добиться положительного результата, но мы все равно довольны тем, что находимся в вашей стране. У нас с вами страны очень разные, и мне у вас тоже очень нравится — нас хорошо встретили, организация турнира и внимание к безопасности исключительные, очень красивые и удобные стадионы. Думал, меня будет многое удивлять, но я, скорее, поражен с хорошей точки зрения. Само собой, нельзя сказать, что мы хорошо познакомились с вашей страной, все-таки мы в основном находимся на базе и только ездим на матчи, но то, что мы видели, исключительно хорошо организовано. Надеюсь, так будет до конца турнира. Без сомнения, сохраню о вашей стране много хороших воспоминаний», — сказал Вахби Хазри.

Заключительный матч в группе сборная Туниса проведет против команды Панамы 28 июня в Саранске, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24, сборная Англии вырвала победу у Туниса в матче ЧМ.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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