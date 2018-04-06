Капитана судна «Норд» освободили после ареста украинскими пограничниками

06 апреля в 07:54

Решение освободить Владимира Горбенко вынес Херсонский городской суд.

Горбенко освободили до основного разбирательства. Он направился в больницу для прохождения медицинского обследования. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Щербина. Меру пресечения озвучат 6 апреля.

Капитан судна за последние несколько дней перенес два гипертонических криза.

Члены экипаж задержанного «Норда» отметили, что не намерены возвращаться без капитана российского рыболовецкого судна.

«Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан, даже если по нам будут приняты каике-то решения, мы борт судна не покинем», — цитирует одного из членов экипажа РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Азовском море 25 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно.

На борту находились десять членов экипажа. У всех были при себе российские паспорта, выданные в Крыму. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На судно наложили арест, у моряков забрали паспорта.

Российский МИД требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Корабли ЧФ готовы патрулировать Азовское море для борьбы с «украинским пиратством».

Россия может ограничить проход украинских судов через Керченский пролив.

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