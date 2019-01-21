Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись

После взрыва и пожара на двух иностранных кораблях в акватории Черного моря 21 января спасатели обнаружили тела 11 моряков.

По неподтвержденным пока данным, еще трое утонули во время спасательной операции. Достать из воды невредимыми удалось 12 человек.

Недалеко от керченского мыса Такиль в 15 милях от берега загорелись два судна — «Маэстро» и «Канди». Оба ходили под флагом Танзании. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео пожара. Два танкера-газовода стояли на рейде, взрыв прогремел на одном из них. По цепной реакции огонь перешел и на соседний корабль. Эту информацию подтверждают в пресс-службе Росморречфлота.

«На борту «Маэстро» было 17 человек, на «Канди»— 14. Оба капитана живы, находятся на борту судов. Спасательную операцию на месте координирует наша морспасслужба, координатором спасения на месте назначен теплоход «Юрий Макаренко», также там работают спасательный буксир «Демидов» и шесть привлеченных судов», — рассказал пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

Пока неизвестной остается судьба трех членов экипажа. Во время пожара судовые команды старались спасти с бортов груз и личные вещи, однако пламя так быстро распространилось, что людям пришлось прыгать за борт. На кораблях работали граждане Турции и Индии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что медучреждения Темрюкского района готовы принять пострадавших. Также, если это будет необходимо, помощь окажут врачи краевых больниц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после гибели моряков при пожаре на судах в Керченском проливе возбудили дело.

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