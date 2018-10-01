Капитаном сборной России на матчи Лиги наций будет Дзюба

Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу в ближайших матчах Лиги наций, сообщает «Р-Спорт».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги наций. В него вошел игрок ФК «Краснодар» Юрий Газинский.
Матч Россия — Швеция состоится 11 октября в Калининграде, с Турцией российские футболисты сыграют 14 октября в Сочи.
Ранее капитаном был Игорь Акинфеев. Он 1 октября объявил о завершении выступлений за сборную России.
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