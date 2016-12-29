style=»width: 100%;»> Карантинный израильский перец привезли в Новороссийск

В морском порту Новороссийска организовали проверку груза, прибывшего из Израиля. Во время досмотра в 12 тоннах перца обнаружили карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие вредителя подтвердили также сотрудники краснодарской ветеринарной лаборатории.

Зараженные овощи запретили ввозить на территорию России. Поэтому израильскому перцу придется пуститься в обратное плавание, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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