Карнавал в Геленджике посвятят античности, чемпионату мира и волонтерам

Праздник откроет курортный сезон в городе 2 июня. Участие в шествии примут около 1,5 тыс. артистов со всей России.

На то, чтобы сшить костюмы и соорудить платформы, осталось меньше месяца. Жители и гости города-курорта увидят 30 декорированных конструкций.

«В рамках карнавала пройдет фестиваль «Античное наследие России». Основные темы карнавала — это, конечно же, чемпионат мира по футболу, год волонтерства и добровольчества», — сказала заместитель главы Геленджика Ирина Харольская.

На гала-концерте покажут редкие кадры первых костюмированных парадов, затем небо разукрасит фейерверк.

Готовятся встречать туристов и в Анапе. Там старт летнему отдыху дадут 11 июня. Гостям предложат отведать блюда кубанской кухни и пригласят на танцевальный марафон. Любой желающий сможет посетить экскурсию по историческим местам города. Изюминкой торжества станет большой рок-фестиваль.

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