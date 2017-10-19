Картины из краснодарского музея представили в Третьяковской галерее

Произведения из фондов художественного музея имени Ф. А. Коваленко вошли в состав экспозиции «Некто 1917».

На выставке в Третьяковской галерее представили полотна Казимира Малевича, Любови Поповой, Александры Экстер и Михаила Менькова. Экспозиция рассказывает о мироощущении художников в 1917 году.

В экспозицию также вошли произведения из Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Москвы, Центра Жоржа Помпиду, галереи Tate Modern, Тель-Авивского музея искусств.

Выставка продлится до 14 января 2018 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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