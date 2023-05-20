Касим-Жомарт Токаев встретится с премьер-министром Италии и президентом Сингапура

Даша 20.05.2023 В мире

Касим-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Италии и Президента Сингапура встретятся

На официальной странице Окорды в социальной сети был обнародован план работы Президента Касим-Жомарта Токаева на эту неделю.

Май 22 октября Глава государства совершит практический визит в Казахстан, где встретится с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Также в этот же день Касим-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом Сингапура Халимой Джейкоб, который приезжает в страну с государственным визитом. В ходе встречи будут обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved