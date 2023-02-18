Катар использует свои ВВС для доставки гуманитарной помощи в Турцию

Военно-транспортная авиация ВВС Катара активно участвует в доставке гуманитарных грузов в районы Турции, пострадавшие от разрушительного землетрясения, то есть в Кахраманмараше.

По информации министерства Министерства обороны Катара, За прошедшую неделю военно-транспортные самолеты доставили в зону бедствия медицинские бригады и гуманитарную помощь (палатки, кровати, продукты питания и средства гигиены).

Также прибыли четыре вертолета Augusta.

Усилиями Общества Красного Полумесяца Катара, Фонда развития Катара и благотворительной неправительственной организации Катара полевой госпиталь также был перенесен в Турцию.