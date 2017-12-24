Католические и протестантские общины встретят Рождество

Рождество по Григорианскому календарю, который опережает Юлианский на 14 дней, будут праздновать в ночь с 24 на 25 декабря католики, некоторые протестантские конфессии, а также православные, пользующиеся Новоюлианским календарем.

Вечером 24 декабря для них наступает сочельник — канун прихода в мир Иисуса Христа. У храмов к этому дню обычно устанавливают вертеп. Пройдут праздничные службы.

В рождественские дни принято поддерживать одиноких людей и тех, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщает ТАСС.

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