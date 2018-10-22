Кавказский заповедник обновил инфраструктуру экомаршрутов

В районе горы Фишт появилось устойчивое соединение с интернетом.

Обновленная инфраструктура экологических маршрутов будет способствовать увеличению турпотока. Об этом сообщил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Он рассказал, что впервые в районе горы Фишт — на высоте 2 тыс. 867 м над уровнем моря — появилось устойчивое соединение с интернетом. Во всех домиках на маршрутах провели электричество.

«В заповеднике есть высокогорные приюты, где туристы могут отдохнуть и переночевать, музей природы, два визит-центра, два вольерных комплекса с дикими видами животных. Мы построили 12 рубленных гостевых домов для приема посетителей, кафе, два веревочных парка и многое другое. Особое значение имеет оборудованный экскурсионный комплекс и визит-центр в Хостинской тисосамшитовой роще», — подчеркнул Шевелев.

Все туристические маршруты, приюты, КПП оборудованы информационными стендами, содержащими сведения о местной природе, истории.

С начала 2000-х годов число посетителей заповедника выросло в восемь раз. Количество туристов в 2017 году составило 210 тыс. С начала этого года вольерный комплекс диких животных на кордоне «Лаура» посетили более 15 тыс. гостей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кавказском заповеднике на приюте Фишт появился спутниковый интернет.

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