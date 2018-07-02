Кавказский заповедник объявил конкурс «Царевна-лягушка»

Таким образом руководство заповедника собирается привлечь внимание к сохранению амфибий и рептилий.

«На Западном Кавказе живут 67 видов амфибий и рептилий, многие из них эндемики — животные, которые обитают на относительно небольшой территории. Большинство представителей занесены в Красные книги России и Кубани и охраняются законом», — сообщили в пресс-службе заповедника.

На экологический конкурс, проводимый совместно с негосударственным природоохранным центром «Набу-Кавказ», принимаются фотографии или видео с изображением амфибий или рептилий. Их следует разместить в социальных сетях со 2 по 27 июля с обязательными хэштегами #НАБУКавказ #кавказскийзаповедник #царевналягушка.

Также на конкурс можно прислать кроссворд по тематике или рисунок. Возраст участников — от 7 до 18 лет, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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