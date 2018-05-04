«Казачий патруль» начнет проводить экскурсии на Краснодарском ипподроме

Проект стартует 4 мая.

Он направлен на популяризацию туристического потенциала краевой столицы и приурочен к 150-летия скачек на Кубани.

Участники экскурсии смогут посетить конно-спортивный комплекс ипподрома, увидеть редкие породы лошадей, узнать об особенностях их поведения, познакомятся с историями животных и наездников. Кроме того, все желающие смогут увидеть элементы «Конного театра», побывать в роли наездника в сопровождении профессиональных жокеев.

Экскурсии будут проводиться регулярно. Дополнительную информацию можно получить здесь tic-krd@mail.ru или по телефону 8 (861)218-97-77, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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