Казаки Динского района завершили автопробег в честь космонавта Леонова

Четверо участников преодолели путь длиной больше 13 тыс. км.

Они проехали по Транссибирской магистрали, заглянули на Байкал, посетили родину космонавта — село Листвянка в Кемеровской области, а затем направились в Монголию, где финишировали в Улан-Баторе. Участники автопробега уже вернулись в Динской район.

«Запоминается красота нашей родины. Мы не проехали и половины России», — рассказал председатель автомотоклуба станицы Васюринской Валентин Матрохин.

Маршрут построили как проекцию курса корабля «Восход-2», когда Алексей Леонов в 1965 году совершил первый выход в открытый космос. Пробыл он за бортом 12 минут.

Участники автопробега планируют еще одну экспедицию. В следующем году казаки хотят отправиться по пустыням Северного Казахстана.

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