Казаки и школьники навели порядок вокруг озера в станице Ленинградской

Они расчистили берега водоема от мусора, сухих веток и бревен.

Из мусора на озере образовались целые плотины, поэтому участникам субботника пришлось пользоваться весельными лодками.

«Мы очистили русло реки, в нем было очень много бутылок, разных корней, веток, досок — уже самопроизвольно дамба образовалась и мешала протекать воде. Здесь и рыбаки, и охотники есть, мы взяли их лодки и надели специальные костюмы. Также нам понадобились бензопилы и мешки, с мешками нам помог предприниматель», — рассказал атаман Ейского отдела Кубанского казачьего войска Павел Лях.

Чтобы вывезти весь мусор, который собрали на субботнике, грузовику пришлось сделать 12 рейсов.