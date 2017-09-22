Казаки Кубани проведут Гречишкинские и Даховские поминовения

Мероприятия пройдут 23 сентября в Тбилисском районе Краснодарского края и Майкопском районе Адыгеи.

Гречишкинские поминовения начнутся в 8:30 в станице Тбилисской. Планируется, что казаки маршем пройдут от улицы Первомайской до Октябрьской. Затем в центральном парке состоится молебен. После этого участники мероприятия отправятся к поклонному кресту у Волчьих ворот на хуторе Красный Зеленчук.

В 11:00 состоится митинг и возложение цветов около памятника Андрею Гречишкину. После этого артисты народных коллективов покажут старинный обряд «Проводы казака». Кадеты кропоткинского казачьего корпуса представят историческую реконструкцию боя. Жители и гости станицы смогут посетить музей под открытым небом и поучаствовать в спортивных состязаниях.

Мероприятия посвятят подвигу казака Андрея Гречишкина и его неполной сотни. В сентябре 1829 года они погибли в бою с горцами, защищая кубанскую землю.

Даховские поминовения начнутся в 12:00 с крестного хода. Мероприятие проведут в память о жителях станицы Даховской, которых расстреляли в сентябре 1920 года.

Участники пройдут по дороге, по которой вели станичников на расстрел. Долгое время на месте братской могилы возвышался холм. В 1993 году там установили памятник, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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